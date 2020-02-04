В Тюменской области вокруг санатория, куда вывозят эвакуированных из Китая россиян, выставят два периметра ограждения и бойцов Нацгвардии. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, которая прилетела в Тюмень. Как сообщают местные СМИ, карантинную зону обустраивают в санатории «Градостроитель» под Тюменью. Губернатор Александр Моор сказал, что люди будут находиться там 14 дней, он также добавил, что в каждом номере есть холодильник, душ и туалет. Кроме того, как выразился губернатор, подготовлены небольшие сюрпризы – игрушки, шахматы, шашки и хорошее меню, предусматривающее кормление четыре раза в день. Губернатор полагает, что людям там будет комфортно и безопасно. О том, что эвакуированных из-за коронавируса будут доставлять в Тюменскую область, ранее сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.