Первый канал впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премии «Оскар» в этом году

Права на эксклюзивный показ мероприятия приобрел онлайн-кинотеатр Okko, — пишет газета «Коммерсантъ». В компании Disney в России и СНГ, которая владеет правами на кинопремию, информацию подтвердили, однако, от дальнейших комментариев отказались. Собеседник газеты, знакомый с ситуацией на Первом канале, сказал, что расходы на права на трансляцию «Оскара» не сопоставимы с результатом.