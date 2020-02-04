Первый канал впервые за много лет отказался от трансляции церемонии вручения премии «Оскар» в этом году

Права на эксклюзивный показ мероприятия приобрел онлайн-кинотеатр Okko, — пишет газета «Коммерсантъ». В компании Disney в России и СНГ, которая владеет правами на кинопремию, информацию подтвердили, однако, от дальнейших комментариев отказались. Собеседник газеты, знакомый с ситуацией на Первом канале, сказал, что расходы на права на трансляцию «Оскара» не сопоставимы с результатом.
2020-02-04T19:10:00+03:00
2020-02-04T19:10:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:10, 04 февраля 2020
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