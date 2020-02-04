Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

Это сообщает Интерфакс.

В компании рассказали, что до 1го мая Акимов представит в Совет директоров актуализированную стратегию развития «Посты России» до 2030го года.

В Правительстве Медведева, которое ушло в отставку в январе, Максим Акимов был вице-премьером по вопросам транспорта, связи и цифровых технологий.

Акимов сменил на посту гендиректора Николая Подгузова, который руководил почтовым оператором с 2018-го года. Подгузов сообщил на своей странице в Инстаграме, что остается в компании и займет должность первого заместителя генерального директора.