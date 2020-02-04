В Тюменской области начинают обустраивать карантинную зону для россиян, эвакуированных из Китая из-за коронавируса

В Тюменской области начинают обустраивать карантинную зону для россиян, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россиян доставят в Тюмень на двух военных самолетах. Вылет из Уханя намечен на восемь часов вечера. После прибытия людей разместят в загородном реабилитационном центре «Градостроитель», где есть все удобства, пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор. Выходить из номеров и контактировать между собой им не дадут, передает местное интернет-издание 72.ru. Большую часть персонала «Градостроителя» распустили по домам, а постояльцев выселили. Реабилитационный центр обнесли двойным заграждением и выставили там охрану Росгвардии.

Между тем, многие тюменцы недовольны тем, что именно их город был выбран для создания карантинной зоны. Немало звонков поступает в экстренную службу 112, но там ситуацию комментировать отказываются. Свое негодование местные жители активно выражают и в соцсетях, а некоторые предлагают создать петиция против приема россиян из Уханя.

По последним данным, число зараженных новым коронавирусом в Китае превысило 20 тысяч человек. Более четырехсот двадцати скончались.