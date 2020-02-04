Арестованный владелец крымского сафари-парка Олег Зубков, по некоторым данным, отказался от еды в СИЗО Симферополя

Об этом агентству Интерфакс сказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. Между тем, уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк сказала, что это связано исключительно с личной системой питания и о голодовке речи не идет. Вчера Зубкова арестовали на 2 месяца. Причиной, как утверждается, стала его неявка в суд в конце января, когда слушалось дело пострадавшей посетительницы сафари-парка, которую укусил лев. Защита бизнесмена намерена обжаловать решение о его аресте. Представлять интересы Зубкова будет адвокат Александр Добровинский. В эфире НТВ он рассказал, что его отговаривали от участия в этом процессе из-за крымских санкций.

Сафари-парк «Тайган», владельцем которого является Зубков, в декабре был закрыт после нескольких происшествий. Как писала «Новая газета», бизнесмен говорил, что, если парк возобновит работу, ему придется уничтожить так называет «неликвидных» животных, которых нельзя продать или устроить. В частности, самую большую в России популяцию медведей, содержащихся в неволе – более сорока животных.