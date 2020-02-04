Министр обороны Сергей Шойгу наградил экс-министр обороны СССР Дмитрия Язова орденом «За заслуги перед отечеством» третьей степени. Он также вручил ему медаль за 75-летие Победы. Как сообщает пресс-служба Минобороны, Язов получил награду за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи. Язову 95 лет, он единственный ныне живущий маршал Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда. С 1987 по 1991 год – возглавлял министерство обороны СССР. В августе 1991 Язов, как член ГКЧП, отдал приказ о вводе танков в Москве. Впоследствии его арестовали и обвинили в госизмене. В 1994-ом он был реабилитирован.