Жители Тюмени в соцсетях начали возмущаться из-за планов властей сделать в регионе карантинную зону по коронавирусу

Жители Тюмени в социальных сетях начали возмущаться по поводу планов властей сделать в регионе карантинную зону по коронавирусу. Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что россиян, которых эвакуируют из Китая из-за эпидемии, отправят на двухнедельный карантин в Тюменскую область. По предварительным данным, прибывших собираются разместить в пригородном санатории «Градостроитель». Об этом сообщают тюменские СМИ. В группе «Новости Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» местные жители пишут, что под угрозой оказались работники этого санатория, что надо уезжать из города, пока он не превратился во второй Ухань и называют происходящее кошмаром. Впрочем, нашлись и те, кто объясняет выбор Тюменской области в качестве площадки для карантинной зоны высоким уровнем медицины в регионе.