Кокусы в Айове — первое голосование по кандидатам от Демократической партии, закончились скандалом и крахом

Рухнули не только системы, но и, кажется, сама процедура. Результатов до сих пор нет.

Кокусы в Айове по традиции задают тон всей дальнейшей президентской гонке. Тот, кто выигрывает Айову, потом становится кандидатом от Демократической партии. Репрезентативность голосования в Айове уже давно ставилась под вопрос — 85 процентов населения штата белые и большинство — люди пожилого возраста, что точно не является срезом демократических избирателей.

Но в этом году Демпартия добавила ко всему этому запутанные правила, когда вместо одного победителя, решили определять трех — к тому, кто получит больше всех делегатов, которые на конвенции будут выбирать единого кандидата, добавились те, кто получил больше всего голосов в первом раскладе и в последнем во время выборов. И ко всему прочему, в Айове вчера сломались системы подсчета голосов. А из-за новых правил посчитать их вручную стало практически невозможно. По последним опросам лидерами гонки были бывший вице-президент США Джо Байден, сенатор Берни Сандерс и мэр из Индианы Пит Бутидеждж.

Все кандидаты от Демпартии выступили с обращением к избирателям и заявили, что ожидают прийти первыми к финишу.