На карантин закрыты все школы Самарской области

Карантин в школах региональные власти анонсировали еще в минувшую пятницу. С 3 февраля он введен сразу во всех общеобразовательных организациях. По официальной версии, это не связано с распространением «китайского» коронавируса, а сделано из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ в соседних регионах. Тем не менее, карантин был объявлен вскоре после того, как губернатор Азаров подписал экстренный план по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции и ввел «усиленный режим текущей дезинфекции в местах массового скопления людей».

А сегодня самарское управление Роспотребнадзора сообщило о превышении в области пороговых значений заболеваемости ОРВИ и гриппом. Добавим, детские сады, в отличие от школ, пока массово на карантин не закрываются.

Карантин в самарских школах объявлен пока до конца текущей учебной недели.