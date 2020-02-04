«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в новейшей истории

Он собрал почти три миллиарда рублей. Дистрибутор «Централ партнершип» подтвердил «Коммерсанту», что рекорд по сборам состоялся. Предыдущим рекордсменом был фильм «Движение вверх», вышедший в 2017-ом году. Он опережает «Холопа» по количеству зрителей.

Фильм «Холоп» – исключительно развлекательный, этим и объясняется его успех, — сказал «Эху» критик Кирилл Разлогов.

Комедия «Холоп» вышла в российский прокат 26 декабря. Бюджет картины – 160 миллионов рублей. Часть этих средств выделил «Фонд кино» на условиях господдержки.