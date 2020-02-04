В Москве завершили первый этап реставрации кинотеатра «Художественный»

Власти обещают, что он будет восстановлен в своём историческом виде.

В Мосгорнаследии утверждают, что специалисты привели в порядок кирпичную кладку стен, дверные и оконные проёмы, а также обеспечили гидроэзоляцию здания. Этот процесс занял несколько месяцев. В ведомстве рассказывали, что демонтаж производили небольшими частями, а восстанавливали стены с помощью сохранившихся кирпичей и реставрационных материалов.

Теперь, работникам нужно будет заняться внутренними инженерными системами, фасадом и воссозданием лепного декора.

Изначально предполагалось, «Художественный» отреставрируют к осени 2015-ого года. Работы хотели начать еще за пять лет до этого, но их постоянно откладывали из-за споров владельцев здания с подрядчиками. Ранее столичные власти заявляли, что всего на восстановление старейшего в Москве кинотеатра потратят восемьсот семьдесят миллионов рублей. Тем не менее, газета «Коммерсант» оценивала проект в полтора миллиарда и писала, что к его оплате также причастны компания Rambler и «Сбербанк».

Кинотеатр «Художественный» открыт более ста лет назад. Его первый сеанс состоялся одиннадцатого ноября 1909-ого года.