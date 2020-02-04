Власти Франции расследуют очередное совершенное в Европе заказное убийство гражданина Чечни, по некоторым данным, бежавшего от преследовавших его спецслужб Рамзана Кадырова, — сообщают зарубежные СМИ.

44-летний Имран Алиев стал жертвой заказного убийства, которое, по данным правоохранительных органов города Лиля, на севере Франции, «имеет все признаки политического мотива» (цитата по изданию Монд). Убийство, как утверждает местная полиция, произошло 30 января в отеле Кок Арди, в центре города; рядом с телом, на котором зарегистрированы множественные ранения в области грудной клетки, было найдено и орудие преступления – нож. Газета также сообщает, что убитый блоггер, известный как яростный критик режима Кадырова, снял указанный номер в отеле на сутки, вместе с сопровождавшим его мужчиной «априори, той же национальности». Следствие полагает, что подозреваемый уже покинул Европу и находится в России.

По данным того же источника Монд, когда полиция проникла в номер, тело уже было бездыханным. Прокуратура Лиля завела уголовное дело. Издание сообщает, что Алиев вместе со спутником прибыли во Францию из Бельгии, и напоминает, что на погибшего уже совершалось покушение летом прошлого года, как предполагается, за его обвинения тогдашнего лидера Чечни в регулярных нарушениях прав человека в Республике. В соцсетях, в частности, в Фейсбуке и Ютьюбе, он резко высказывался в адрес чеченской власти и лично Кадырова. В одном из опубликованных видео Алиев призывал убивать азиатов-шиитов, по его словам, «унижающих чеченцев по всей Европе».

В Бельгии блоггер Имран Алиев, известный также под песвдонимом Мансур Старый, получил статус политического беженца. За день до убийства он, якобы, сообщил родным, что уезжает во Францию «по делам».

Монд также пишет об убийстве другого чеченца грузинского происхождения, которое было совершено всего несколько месяцев назад в Берлине: Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре города, среди бела дня из пистолета с глушителем; убийца был схвачен полицией неподалеку от места преступления. По данным следствия, за три дня до этого, он прибыл в Германию из соседней Франции, пишет Монд.

Прокуратура Лиля сообщает, что расследование дела об убийстве было поручено местной судебной полиции. На данный момент пока никто не арестован.