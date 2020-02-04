Суд постановил взыскать с жены и сына петербургского бизнесмена Валерия Пшеничного более 16 миллионов долларов

Сам предприниматель, который выполнял контракт для Минобороны, погиб в следственном изоляторе два года назад.

С иском о взыскании с наследников Валерия Пшеничного многомиллионного долга выступил гражданин США Марк Никсон. Он смог доказать, что еще в феврале 2016 года передал деньги петербургскому бизнесмену под четыре процента годовых. Сделку оформили во Флориде. Однако, Пшеничный, как следует из решения горсуда, долг не вернул, теперь это предстоит сделать его вдове и сыну. При чем Наталья Пшеничная обязана заплатить около 11 миллионов долларов, а Денис Пшеничный — около пяти миллионов. Напомню, погибшего Валерия Пшеничного обнаружили в камере в СИЗО в феврале 2018-го года.

По официальной версии, он совершил суицид. При этом экспертиза обнаружила на его теле множество следов от ударов током, колотых ран, а также следы чужой спермы. Пшеничный попал в изолятор в рамках расследования уголовного дела о краже бюджетных средств. По версии следствия, он похитил у Минобороны более 350 миллионов рублей при проектировании подлодки «Варшавянка».

Согласно выводам Счетной палаты, Валерий Пшеничный на выделенные министерством обороны деньги создал не одну модель подводной лодки, а шесть. То есть не растратил средства, а наоборот. Однако следствие не стало учитывать в деле эти выводы.