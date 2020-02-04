Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении «периода холода» в отношениях с США и посоветовал Москве не рыдать по этому поводу. Ранее стало известно о скором назначении нового белорусского посла в США. Американский посол после 12-летнего перерыва возвращается в Минск.

Белоруссия заинтересована в финансовой помощи, которую сейчас не получает от России, поэтому Минск ищет новых партнеров, — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

Между тем, Лукашенко заявил о желании Минска покупать российскую нефть по мировым ценам и сообщил о скорой встрече с Владимиром Путиным. Она должна состояться 7 февраля.

Сегодня же Лукашенко рассказал о судьбе директоров всех четырех сахарных заводов в Белоруссии. Они задержаны КГБ, поскольку занимались незаконной деятельностью, — сообщил белорусский руководитель в эфире телеканала ОНТ.

Лукашенко добавил, что среди задержанных есть и люди с погонами. Россия считается основным импортером белорусского сахара.