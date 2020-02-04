Минздрав не исключил возможной масштабной эпидемии коронавируса в России, хотя официально заболевших по-прежнему пока двое. Вакцины пока нет, проверенного лекарства тоже. Из Китая россиян вывезут военными самолетами. Власти уже определились с местом, где они будут отбывать карантин.

Прогнозировать развитие инфекции сложно. Надо готовиться к ее росту, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой на заседании думского комитета по здравоохранению. По его словам, для того, чтобы создать «конструкцию» вакцины против вируса потребуется от двух до пяти месяцев. Но для этого необходим живой штамм, а Россия им не располагает. Во избежание развития летальных осложнений закупаются препараты. На это из резервного фонда выделено 1,2 миллиарда рублей. В стране на данный момент имеется как минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса, в том числе лекарств и масок, заверил чиновник. Между тем, Китай закупает российский противовирусный препарат триазавирин, чтобы его протестировать.

Тем временем, за россиянами в Китай отправились два самолета Воздушно-космических сил, один из них уже прибыл в Ухань и в ближайшее время вылетит обратно. Пассажиры проходят регистрацию. Эвакуация продлится до завтра, сообщил посол России в Пекине Андрей Денисов.

По словам Денисова, желание вернуться домой высказали менее половины россиян, находящихся в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки заболевания.

Всего в Россию доставят порядка 150 человек. В их числе не только россияне, но и граждане стран ЕврАзЭС, а также Украины. Все пройдут карантин в Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Карантин будет длиться две недели, как и в других странах, которые вывозят своих граждан из Китая, добавила Татьяна Голикова.

В Минздраве ранее рассказали, что в эти учреждения направят специалистов для подготовки местного медперсонала. Кроме того, уже заработала круглосуточная телефонная линия, по которой врачи из регионов могут получить консультацию по коронавирусу.

Между тем, в ряде российских регионов на карантин закрываются школы. Впрочем, региональные чиновники и руководство учебных заведений уверяют, что это никак не связано с коронавирусом.