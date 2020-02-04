СМИ: Новый глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарёв оказался владельцем двухэтажного пентхауса за 200 млн рублей

Новый глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарёв, по утверждению интернет-издания Baza, оказался владельцем двухэтажного пентхауса за 200 миллионов рублей. Согласно этим данным, чиновник живёт по соседству с отцом мэра Сергея Собянина. По сведениям Baza, квартира оказалась в собственности Бочкарёва в 2012 году примерно в тот же период, когда мэрия судилась с одной из строительных компаний и суд обязал компанию выделить городу часть квартир в строящемся доме в качестве неустойки. Интернет-издание при этом подчёркивает, что стопроцентной уверенности в том, что именно доля города могла перейти к чиновникам нет, однако, как пишет Baza, есть такая вероятность. На посту руководителя стройкомплекса Бочкарёв недавно сменил Марата Хуснуллина, назначенного вице-премьером.