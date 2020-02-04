Россиян эвакуированных из Китая на 2 недели изолируют под Тюменью

Это будет карантин, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, Тюменскую область выбрали как наиболее подготовленный регион. Вице-премьер полагает, что поводов для беспокойства из-за этой меры нет, поскольку, по её данным, все прилетевшие из Китая россияне на данный момент здоровы.

Граждан России и государств Евразийского экономического союза сейчас эвакуируют из китайского города Ухань самолетами Минобороны. Это связано с распространением нового коронавируса. Число заболевших в мире превысило двадцать с половиной тысяч, 427 человек от этого заболевания скончались. Два случая заболевания, по официальным данным, зарегистрированы в России.