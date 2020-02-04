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17:05, 04 февраля 2020

СК отказался возбуждать дело по заявлению бывшего журналиста РИА об избиении на тренинге военных корреспондентов

Следственный комитет отказался возбуждать дело по заявлению бывшего журналиста РИА Новости об избиении на тренинге военных корреспондентов. Об этом сообщает сайт «Медуза». Военные следователи не нашли состава преступления. Осенью прошлого года Святослав Павлов рассказал, что пострадал во время учебно-практических курсов «Бастион». По его словам, на тренинге журналистов заставляли ползать по камням с мешками на головах, били, поливали бараньей кровью, стреляли над головами холостыми патронами. После этого у Павлова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ссадины. В начале этого года Павлов, по данным «Медузы», уволился из информационного агентства.



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