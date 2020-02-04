Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых уволили из тюремной библиотеки

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН по Рязанской области. Там уточнили, что Белых отстранен от этой работы за нарушение условий содержания. Что именно не устроило руководство колонии – не уточняется. Теперь Никита Белых будет заниматься пошивом игрушек. Агентство пишет, что сам он на новую работу не жалуется. В 2018-ом году Белых приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в получении взятки. Вину он не признал.