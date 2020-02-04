Организаторы «Марша Немцова» написали письмо мэру Москвы в связи с опасениями отказа властей согласовать мероприятие

Организаторы «Марша Немцова» написали письмо мэру Москвы Сергею Собянину в связи с опасениями отказа со стороны властей согласовать мероприятие. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор информационно-аналитического центра «СОВА» Александр Верховский.

«Мне кажется, что сейчас можно ожидать, что будет отказ, потому что это связано с тем, что на марше будут выражать отношение к поправкам в Конституции. Может быть, это излишние опасения, но мне кажется, вредным не было бы обратиться заранее к Собянину. В общем-то да, [это страховочная мера]. Процедура никуда не девается. Но мало ли. Когда происходят большие перемены, чиновники обычно начинают нервничать, чтобы это не мешало никак плавному течению процесса, мы решили написать письмо», — сказал он.

Письмо мэру Москвы подписали многие известные политики и общественные деятели. Среди них оппозиционеры Алексей Навальный, Владимир Милов, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Михаил Касьянов, музыкант Андрей Макаревич, правозащитник Лев Пономарев и писатель Людмила Улицкая.