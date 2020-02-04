Владимир Путин уверяет, что предложил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия

На мероприятии в Череповце, которое было заявлено как встреча с общественностью, глава государства сказал, что сделал это, потому что назрели изменения.

Владимир Путин объявил о конституционной реформе в середине января. Помимо прочего, он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты и усилить роль Госсовета. Сегодня глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сказал, что на этот момент в комитет поступило 89 поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, — передает агентство ТАСС. Всего же, по словам Крашенинникова, рабочая группа обсуждает чуть более трехсот предложений.