СК Чечни отказался проверять слова Кадырова, призывавшего пугать, сажать и убивать за оскорбление чести в интернете

Следственный комитет Чечни отказался проверять слова главы республики Рамзана Кадырова, призывавшего пугать, сажать и убивать за оскорбление чести в интернете. Об этом сообщил глава организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин со ссылкой на соответствующий ответ из ведомства. В Следственном комитете сослались на неточность перевода. В ведомстве говорят, что об искаженном переводе с чеченского сообщали СМИ. О наказании для оскорбляющих честь в интернете Рамзан Кадыров говорил в конце прошлого года.

Первой перевод его слов опубликовала телерадиокомпания «Би-би-си», тогда власти Чечни обвинили журналистов в искажении слов руководителя республики. Однако, в «Би-би-си» подчеркивают, что уверены в точности перевода. То, что слова Кадырова были переведены с чеченского правильно, подтвердили и другие переводчики, к которым обратился ряд СМИ.