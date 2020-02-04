Большинство россиян – 74% — считают, что правительству Дмитрия Медведева не удалось добиться улучшения положения дел в стране. Это показал опрос «Левада-центра», результаты которого приводит агентство Интерфакс. При этом 46% опрошенных уверены, что с приходом нового премьера Михаила Мишустина ничего не изменится. Чуть менее 40% верят, что ситуация станет лучше, почти каждый десятый опрошенный полагает, что станет только хуже.
2020-02-04T16:31:00+03:00
2020-02-04T16:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 04 февраля 2020
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