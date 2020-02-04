Концертный зал «Зарядье» отменил выступление китайских артистов

Это следует из сообщения на сайте площадки. На 13 февраля был намечен большой концерт в честь Китайского Нового года, Теперь в афише говорится, что концерт отменен по независящим от зала «Зарядье» причинам. Связано ли это с распространением коронавируса, не уточняется.
2020-02-04T16:31:00+03:00
2020-02-04T16:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 04 февраля 2020
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