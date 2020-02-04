Россияне и граждане ЕАЭС, вывезенные из Китая, будут отправлены на двухнедельный карантин в Тюменскую область

Россияне и граждане государств Евразийского экономического союза, вывезенные из Китая, будут отправлены на двухнедельный карантин в Тюменскую область. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Тюменский сайт 72.ru пишет, что прибывающих будут размещать в пригородном санатории «Градостроитель». Голикова уверяет, что волноваться из-за этой меры не стоит. По ее словам, все прилетевшие из Китая россияне на данный момент здоровы. Граждан России и государств Евразийского экономического союза сейчас эвакуируют из китайского города Ухань самолетами Минобороны. Такое решение было принято из-за распространения нового коронавируса, первые случаи которого были зарегистрированы в Ухане. На сегодняшний день заражено более двадцати с половиной тысяч человек, два случая подтверждены в России. 427 человек от этого заболевания скончались.