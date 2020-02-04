Пресс-секретарь «Тайгана»: Олег Зубков, владелец крупнейшего в Европе парка львов, отказался принимать пищу в СИЗО

Бизнесмен Олег Зубков, владелец крупнейшего в Европе парка львов «Тайган», отказался принимать пищу в следственном изоляторе Симферополя, — сообщила Интерфаксу пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. В то же время, адвокат Арман Петросян в эфире «Эха» информацию о голодовке не подтвердил.

Суд в Крыму арестовал Зубкова на два месяца – до 3 апреля. Причина – неявка на судебное заседание 20 января по делу о пострадавшей посетительнице «Тайгана». Представитель бизнесмена утверждают, что Зубков тогда был в Москве на совещании Минэкономразвития.

Защищать Олега Зубкова в Крым отправился известный адвокат Александр Добровинский. Об этом он сам рассказал в эфире НТВ.

Защита бизнесмен просит суд заменить арест подпиской о невыезде. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов поручиться за Зубкова.