Адвокат: Один из обвиняемых по делу Ивана Голунова готов признать вину из-за давления, которое на него оказывают

Денис Коновалов находится в крайне подавленном состоянии, на его теле были видны следы побоев. Об этом сообщил ТАСС адвокат Алексей Коврижкин со ссылкой на своего коллегу, который защищает интересы бывшего полицейского. Коновалову, как утверждает юрист,

угрожали большим сроком лишения свободы, если он не признается в инкриминируемых деяниях. Он отказался от своего защитника, а также выразил готовность дать признательные показания.

Коновалова и еще четверых сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Москвы, в том числе начальника отделения Игоря Ляховца, Басманный суд арестовал 30 января на два месяца. Их обвинили в фальсификации улик по делу Голунова, незаконном приобретении и хранении наркотиков. Лишь один из пятерых признал вину частично – в применении силы к журналисту.

Сегодня защита корреспондента «Медузы» направила повторную жалобу генпрокурору с требованием принести извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

Предыдущее требование Генпрокуратура передала в столичное надзорное ведомство.