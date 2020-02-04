Внесение поправок в Конституцию не связано с личными амбициями главы государства, — сказал президент Путин, отвечая на вопросы представителей общественности в Череповце. Одна из участниц встречи отметила, что школьники интересуются поправками в Конституцию и задают вопросы по этому поводу.

По словам Путина, только всенародное голосование должно быть окончательной точкой принятия поправок. Как выразился президент, по сути, это будет плебисцитом, волеизъявлением граждан. Путин рассчитывает, что процесс подготовки поправок займет около 3,5 месяцев.

Российский закон не предусматривает такую форму гражданского волеизъявления, как плебисцит. Об этом «Эху» рассказал доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и административного права Высшей школы экономики Илья Шаблинский.

Слова Путина о плебисците стоит расценивать как политическое заявление, президент имел в виду, что по вопросу о поправках должно высказаться максимальное число граждан.