Коммерсант: Чеченский блогер убит во Франции

Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в отеле французского города Лилль.

Французские СМИ сообщают, что погибший — уроженец Чечни по имени Имран Алиев. В сети он был известен как Мансур Старый. Ему было 44 года.

СМИ также пишут, что погибший был критично настроен по отношению к чеченскому режиму, был оппозиционером и скрывался от преследования. «Кавказский узел» пишет, что четыре года назад Имран Алиев получил в Бельгии статус беженца.

Опубликована также версия о том, что его убийца прибыл из России и мотив преступления был политический. При этом французские СМИ напоминают об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.