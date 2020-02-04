В новом Кодексе об административных правонарушениях больше половины штрафов можно будет оплатить с 50% скидкой, — рассказали ТАСС в министерстве юстиции. Раньше особый порядок оплаты распространялся только на штрафы за нарушения правил дорожного движения. Новый КоАП планируется ввести в действие с 1 января следующего года.
2020-02-04T15:32:00+03:00
2020-02-04T15:32:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 04 февраля 2020
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