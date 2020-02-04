В новом Кодексе об административных правонарушениях больше половины штрафов можно будет оплатить с 50% скидкой, — рассказали ТАСС в министерстве юстиции. Раньше особый порядок оплаты распространялся только на штрафы за нарушения правил дорожного движения. Новый КоАП планируется ввести в действие с 1 января следующего года.