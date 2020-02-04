У Дмитрия Медведева в Совбезе появятся руководитель и замруководителя секретариата, а также помощник, — сообщает Znak.com со ссылкой на указ президента. Напомним, Медведев занимает должность заместителя председателя Совета безопасности. Его зарплата на новой должности – 618 тысяч рублей в месяц.