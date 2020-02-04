У Дмитрия Медведева в Совбезе появятся руководитель и замруководителя секретариата, а также помощник, — сообщает Znak.com со ссылкой на указ президента. Напомним, Медведев занимает должность заместителя председателя Совета безопасности. Его зарплата на новой должности – 618 тысяч рублей в месяц.
2020-02-04T15:31:00+03:00
2020-02-04T15:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 04 февраля 2020
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