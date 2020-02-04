Один из обвиняемых по делу Голунова, бывший полицейский Д.Коновалов готов дать признательные показания под давлением

Один из обвиняемых по делу Голунова, бывший полицейский Денис Коновалов готов дать признательные показания под давлением, — утверждает его адвокат Алексей Коврижкин. По его данным, Коновалова, судя по всему, избивали и угрожали большим сроком лишения свободы, если он не признается в инкриминируемых деяниях, — сообщает ТАСС.
2020-02-04T15:31:00+03:00
2020-02-04T15:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 04 февраля 2020
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