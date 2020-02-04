Президент Путин утверждает, что изменения в Конституцию вносятся не для того, чтобы продлить его полномочия

Сегодня Путин встречался с общественностью в Череповце. Одна из участниц мероприятия спросила его буквально следующее: «имеет ли смысл потом проводить еще выборы президента Российской Федерации, проголосовав сейчас, мы можем продлить ваши полномочия и будем понимать, что у нас впереди шесть лет стабильности?». Путин ответил на это, что всероссийское голосование не может быть альтернативой выборов президента, но оно должно поставить точку при принятии поправок в Конституцию.
2020-02-04T15:30:00+03:00
2020-02-04T15:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 04 февраля 2020
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