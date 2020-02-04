С завтрашнего дня авиабилеты за рубеж подорожают на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта, — предупреждает Ассоциация туроператоров России. Изменения касаются только международных рейсов. Внутренний курс, определяющий цену авиабилетов, привязан к курсу рубля к евро и доллару.
2020-02-04T15:04:00+03:00
2020-02-04T15:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 04 февраля 2020
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