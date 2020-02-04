С завтрашнего дня авиабилеты за рубеж подорожают на 3% из-за пересчета курса валют Международной ассоциацией воздушного транспорта, — предупреждает Ассоциация туроператоров России. Изменения касаются только международных рейсов. Внутренний курс, определяющий цену авиабилетов, привязан к курсу рубля к евро и доллару.