Структуры, связанные с Евгением Пригожиным, купили недостроенный деловой комплекс «Морская столица» в Невском районе

Структуры, которые связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным, купили недостроенный деловой комплекс «Морская столица» в Невском районе. Сумма сделки может достигать шестисот миллионов рублей.

Покупателем «Морской столицы» стала компания «Ритейл». Продавцом — группа компаний Росстройинвест. Фирму «Ритейл» открыли летом прошлого года и у нее один учредитель — Екатерина Старикова. Как пишет газета «Деловой Петербург», связаться ни с компанией, ни с ее учредителем не удалось. Но два участника рынка подтвердили, что новым владельцем комплекса стали структуры, близкие к компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгения Пригожина. По мнению источников издания, стоимость сделки могла составить до 600 миллионов рублей. В Росстройинвесте сообщили, что условия соглашения конфиденциальны. Комплекс на Зольной улице — это две стеклянные башни, соединенные переходом, а также малоэтажная секция. Объект готов на 70 процентов. Эксперты издания считают, что покупка такого комплекса — логичный шаг на фоне дефицита качественных офисных площадей в Невском районе. Кроме того, возможно, что через несколько лет Зольная улица получит прямой выход на новый мост через Неву. Он будет частью проектируемого Восточного скоростного диаметра и должен улучшить транспортную доступность района.

Покупка «Морской столицы» — это вторая крупная сделка структур Евгения Пригожина по приобретению офисной недвижимости в Петербурге за последнее время.