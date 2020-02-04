Зять Кадырова, по некоторым данным, не указывал в декларациях недвижимость на миллион долларов

Речь идёт об элитном двухэтажном пентхаусе в Москве.

В своей последней декларации первый вице-спикер парламента чеченской республики Салман Закриев отметил, что у его жены есть квартира площадью сто шестьдесят семь квадратных метров, — сообщает газета «Собеседник». Издание пишет, что собственность находится в жилом комплексе «Соколиное гнездо» в конце Ленинградского проспекта. В расследовании сказано, что по данным Росреестра супруга владеет пентхаусом уже около пятнадцати лет, но в этом году её муж указал эту недвижимость впервые.

«Собеседник» также сообщает, что в этой квартире был зарегистрирован сын вице-спикера и по совместительству нынешний мэр города Грозного Якуб Закриев, который окончил расположенную неподалёку частную школу.

Отдельно в материале говорится, что по опубликованным документам нельзя понять, скрывал ли парламентарий эту недвижимость нарочно, или речь идёт о некой технической ошибке.

В чеченском парламенте эту информацию еще не комментировали.