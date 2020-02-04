Ансамбль песни и пляски Северного флота не сможет выступить на фестивале в норвежском Киркенесе в феврале

Музыкантам отказано во въезде. Как пояснили в норвежском МИДе, участники коллектива должны были сдавать отпечатки пальцев для получения шенгенской визы, однако российские власти не позволяют делать это людям, относящимся к военному персоналу. Дипломаты подчеркивают, что возможности для исключения из правил сильно ограничены, и участие в обычном культурном мероприятии вряд ли подпадает под эти критерии, — отмечает ТАСС.