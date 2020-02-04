Посол РФ в Китае: Россия может эвакуировать из китайского Уханя не только своих граждан, но и граждан стран СНГ

Россия может эвакуировать из китайского Уханя не только своих граждан, но и граждан стран СНГ, — сообщил российский посол в Китае Андрей Денисов. Его цитирует ТАСС. По словам дипломата, уже поступили запросы на эвакуацию от граждан Белоруссии, Казахстана и нескольких студентов из Армении. При этом Денисов отметил, что некоторые иностранцы отказываются от эвакуации, узнав, что их ожидает двухнедельный карантин.
2020-02-04T14:32:00+03:00
2020-02-04T14:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 04 февраля 2020
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