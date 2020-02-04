Посол РФ в Китае: Россия может эвакуировать из китайского Уханя не только своих граждан, но и граждан стран СНГ

Россия может эвакуировать из китайского Уханя не только своих граждан, но и граждан стран СНГ, — сообщил российский посол в Китае Андрей Денисов. Его цитирует ТАСС. По словам дипломата, уже поступили запросы на эвакуацию от граждан Белоруссии, Казахстана и нескольких студентов из Армении. При этом Денисов отметил, что некоторые иностранцы отказываются от эвакуации, узнав, что их ожидает двухнедельный карантин.