Минобр Омской области выделило из регионального бюджета по 5 рублей в день на горячее питание для каждого школьника

Министерство образования Омской области выделило из регионального бюджета по 5 рублей в день на горячее питание для каждого школьника, — сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на соответствующий приказ. По данным министерства, стоимость горячего завтрака и обеда в сельских школах от 25-ти до 35-ти рублей, в городе – от 65-ти до 75-ти рублей.