Минобр Омской области выделило из регионального бюджета по 5 рублей в день на горячее питание для каждого школьника

Министерство образования Омской области выделило из регионального бюджета по 5 рублей в день на горячее питание для каждого школьника, — сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на соответствующий приказ. По данным министерства, стоимость горячего завтрака и обеда в сельских школах от 25-ти до 35-ти рублей, в городе – от 65-ти до 75-ти рублей.
2020-02-04T14:34:00+03:00
2020-02-04T14:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 04 февраля 2020
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