Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагает России честное и прозрачное сотрудничество. По его мнению, пропаганда пытается настраивать россиян против, цитирую, «батьки Лукашенко и Белоруссии». Он также назвал неправдой утверждения о том, что Россия кормит Белоруссию. Вновь цитата: «кто кого кормит, показывает товарооборот». По его словам, сегодня у Белоруссии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией – 9 миллиардов долларов.