Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагает России честное и прозрачное сотрудничество. По его мнению, пропаганда пытается настраивать россиян против, цитирую, «батьки Лукашенко и Белоруссии». Он также назвал неправдой утверждения о том, что Россия кормит Белоруссию. Вновь цитата: «кто кого кормит, показывает товарооборот». По его словам, сегодня у Белоруссии отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией – 9 миллиардов долларов.
2020-02-04T14:34:00+03:00
2020-02-04T14:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 04 февраля 2020
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