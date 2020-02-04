ЕСПЧ вынес решения в интересах трех жителей Оренбургской области, которые жаловались на пытки в полиции

Европейский суд по правам человека вынес решения в интересах трех жителей Оренбургской области, которые жаловались на пытки в полиции, а также неэффективное расследование. Каждому пострадавшему назначена компенсация от 19-ти тысяч до почти 40 тысяч евро, — сообщает Комитет против пыток. По словам правозащитников, несмотря на многочисленные ходатайства и жалобы, дела прекращали с мотивировкой «за отсутствием события преступления». Во всех трех случаях виновные в пытках не найдены и не наказаны.
2020-02-04T14:33:00+03:00
2020-02-04T14:33:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 04 февраля 2020
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