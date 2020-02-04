Защита Голунова направила жалобу с требованием извиниться за необоснованное привлечение к уголовной ответственности

Защита спецкора «Медузы» Ивана Голунова направила повторную жалобу генеральному прокурору с требованием извиниться за необоснованное привлечение к уголовной ответственности, — рассказал «МБХ-медиа» адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, предыдущее требование извиниться Генпрокуратура передала в прокуратуру Москвы. При этом надзор за делом Голунова ведет Генеральная прокуратура, она и должна извиняться, — добавил Бадамшин.