На предварительном партийном голосовании в штате Айова у Демократической партии возникли проблемы при подсчете голосов

Филиал Демпартии в Айове сообщает о «противоречивости» в мобильном подсчете, поэтому сейчас он проводится вручную. В голосовании участвовало более полутора тысяч отделений, и результаты должны были обнародовать накануне, сообщает Вашингтон пост. Пресса уже высказывает скандальные предположения. Организаторы обсуждений-тире-голосований, так называемых кокусов, утверждают, что проблемы не связаны с хакерской атакой или каким-либо вмешательством извне. Скорее, как предполагается, речь идет о сложностях связи со штабом по обычной телефонной линии. По причине того, что официальные цифры неизвестны, партийные кандидаты уже начали выдвигать свои собственные версии результатов голосования. Штаб сенатора от штата Вермонт, Берни Сандерса, со ссылкой на некоторые «внутренние данные», заявил о победе своего кандидата, сообщает Си-эн-эн. Руководство республиканской президентской кампании уже успело позлорадствовать по поводу возникших сложностей, пишет сайт Би-би-си, заявив, что «демократы своей халатностью организовали небывалую катастрофу и варятся в сумятице, которую сами и создали».

Республиканская партия тем временем сообщила о победе Дональда Трампа на партсобраниях в Айове.