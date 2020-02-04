Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил факт задержания руководителей всех четырех сахарных заводов. В эфире телеканала ОНТ он сказал, что они вели незаконную деятельность.

Лукашенко добавил, что среди задержанных есть и люди в погонах.

Кстати, сегодня же белорусский лидер посоветовал Москве «не рыдать» по поводу улучшения белорусско-американских отношений. По его словам, период холода в отношениях Минска и Вашингтона закончился. Белоруссия налаживает отношения с величайшей империей – ведущей страной мира.