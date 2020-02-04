Защита Олега Зубкова — владельца крупнейшего в Европе крымского сафари-парка «Тайган» — обжалует его арест

Сам бизнесмен, по некоторым данным, объявил в СИЗО голодовку.

Апелляция уже готова и будет подана сегодня, сообщил адвокат предпринимателя Арман Петросян. Он назвал «абсолютно абсурдным» решение суда первой инстанции на фоне действий, которые его подзащитный, Минэкономразвития России и глава Крыма Сергей Аксенов предпринимают для урегулирования ситуации. Защитник считает, что намерение Аксенова стать поручителем Зубкова при рассмотрении его жалобы в Верховном суде республики поможет ему выйти из-под стражи.

В то же время информации о голодовке Зубкова у его адвоката нет. Об этом Арман Петросян сказал «Эху Москвы».

О том, что бизнесмен отказался от пищи в симферопольском изоляторе, сообщила ранее «Интерфаксу» пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. В то же время в аппарате крымского омбудсмена Ларисы Опанасюк, которая посетила предпринимателя в СИЗО, сообщили, что он придерживается личной системы питания и время от времени не ест.

Белогорский суд Крыма накануне арестовал на два месяца 51-летнего владельца парка львов из-за неявки в суд 20 января. Защита объясняет, что он в этот день был в Москве, на совещании в Минэкономразвития. Правоохранители утверждают, что причиной ареста стало нарушение ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.