«Проект»: Семья Олега Добродеева, возглавляющего ВГТРК владеет несколькими участками на Рублевке

Семья Олега Добродеева, который возглавляет государственный медиахолдинг ВГТРК владеет несколькими участками на Рублевке. Так утверждает издание «Проект». По его данным, общая стоимость недвижимость достигает полутора миллиарда рублей. Самый крупный участок принадлежит жене Добродеева. «Проект» напоминает, что он возглавляет государственный медиахолдинг на протяжении 20-ти лет. При этом ВГТРК в последние годы несет серьезные убытки.