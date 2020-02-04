Школы в ряде российских регионов уже закрыты на карантин или это произойдёт в ближайшие дни

Впрочем, региональные чиновники и руководство учебных заведений уверяют, что это никак не связано с коронавирусом.

Все учебные заведения в Курганской области закроют с четверга. Так решила санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве региона. Там уверяют: карантин связан с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников. Предполагается, что школы в Курганской области не будут работать 10 дней. В этот период разрешат только массовые мероприятия на открытом воздухе. Если заболеваемость не пойдёт на спад, карантин продлят.

Школьники в Ульяновской области уже сидят дома. Карантин там действует с этого дня. В приказе чиновников упомянут коронавирус, но не он стал причиной закрытия школ, рассказал «Эху Москвы» главный редактор портала 73 онлайн.ру Кирилл Биджанов. Он уточнил, что вопрос о карантине приняла областная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Оренбурге на карантин из-за ОРВИ вчера закрыли все школы. Немного раньше то же самое произошло с учебными заведениями Орска — второго по величине города Оренбуржья. Ещё несколько муниципалитетов региона сегодня ввели карантин в школах. Аналогичная ситуация в Саратове, где закрыты ещё и вузы, а также Самарской области, там школы не будут работать почти неделю. Впрочем, везде чиновники уверяют, что это произошло не из-за появления в России первых двух граждан Китая, заражённых коронавирусом. В ряде регионов, в том числе Челябинской области, власти объявили эпидемию гриппа, впрочем, карантин в школах не ввели.

Школы в Москве не будут закрывать на карантин. Сообщения об этом появлялись в СМИ, но в мэрии назвали это слухами, которые не соответствуют действительности.

В самом Китае число инфицированных превышает 20 тысяч, скончались более 400 человек, при этом более 600 выздоровели.

Меры, которые принимают российские власти, вполне оправданы – в частности, это касается депортации иностранцев, которые заражены опасным вирусом. Так считает зам.главы международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

Первый российский самолет вылетел в Китай для эвакуации россиян из Уханя, где произошла вспышка коронавируса. По последним данным, о своей готовности отправиться на родину заявили чуть более 130-ти человек.

«Уральские авиалинии» в Китае не взяли на борт иностранцев. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».