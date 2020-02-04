Минтранс разрешит высаживать из электричек тех, кто поет, играет на музыкальных инструментах и неприятно пахнет

Министерство транспорта разрешит высаживать из электричек тех, кто поет, играет на музыкальных инструментах и неприятно пахнет, — следует из проекта приказа об изменениях в правилах перевозок пассажиров. В нынешних правилах записано, что работники органов внутренних дел могут высаживать из поезда пассажиров, нарушающих общественный порядок и мешающих спокойствию граждан. В новой версии уточняются эти случаи, — отмечает «Коммерсантъ».
2020-02-04T13:33:00+03:00
2020-02-04T13:34:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 04 февраля 2020
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