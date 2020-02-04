Минтранс разрешит высаживать из электричек тех, кто поет, играет на музыкальных инструментах и неприятно пахнет

Министерство транспорта разрешит высаживать из электричек тех, кто поет, играет на музыкальных инструментах и неприятно пахнет, — следует из проекта приказа об изменениях в правилах перевозок пассажиров. В нынешних правилах записано, что работники органов внутренних дел могут высаживать из поезда пассажиров, нарушающих общественный порядок и мешающих спокойствию граждан. В новой версии уточняются эти случаи, — отмечает «Коммерсантъ».