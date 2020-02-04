В СИЗО «Лефортово» признали Пола Уилана склонным к побегу

В характеристике отмечается, что Уилан не имеет взысканий и поощрений, — рассказала журналистам адвокат Ольга Карлова. Сегодня апелляционный суд признал законным продление ареста Уилану до 29-го марта. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Пол Уилан, гражданин нескольких стран, обвиняется в шпионаже. Ему грозит до 20-ти лет лишения свободы. Уилан свою вину не признаёт. Он называет преследование провокацией и абсурдным политическим похищением. Следственные действия по делу завершены. Вместе с адвокатами обвиняемый знакомится с материалами расследования, — сообщает Интерфакс.