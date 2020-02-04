29-го февраля в центре Москвы планируется провести марш памяти Бориса Немцова

Акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер, — говорится в письме, которое группа политиков, писателей и правозащитников написала мэру Собянину. Текст опубликовал в своем Фейсбуке муниципальный депутат Илья Яшин.

Обращение подписали 54 человека. Участники акции намерены выразить свое отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования к власти. В письме подчеркивается, что мэр обязан содействовать реализации прав граждан на территории Москвы. Организаторы рассчитывают, что власти согласуют заявку и не будут мешать проведению акции. Официальная заявка будет подана за две недели.